Ольга Бузова в платье-сетке обнажила свои «сдобные» формы во всей красе: животик уже не втягивается

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она остается одной из самых известных персон в России. Примечательно, что артистка в свои 37 лет не перестает следить за фигурой. Она также любит носить женственные наряды. Телеведущая мечтает о семье и детях, поэтому постоянно привлекает к себе внимание мужчин.
На этот раз Ольга приехала в Африку. Она уже больше 20 дней провела в саванне. С собой артистка взяла много купальников. На этот раз она в черном мини-бикини и платье-сетке обнажила прелести своей фигуры у водопада. Бузова оголила не только округлые бедра, но и выпирающий живот.
«Ни одно видео и текст не передаст ощущения, которые я испытываю находясь здесь. Ежесекундно наслаждаясь горами, водопадами и видами. Эмоции зашкаливают», – написала звезда.
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Поклонники оценили фигуру Ольги. Многие отметили, что она похорошела. «Оля, красота этого видео, просто зашкаливает», «Тут все прекрасно», «Ого, ну прям фитоняшка», «Фигурка стала сдобная», «Животик уже не втягивается», «Стала мощная со всех сторон», — стали писать подписчики.