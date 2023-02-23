Ольга Бузова в платье-сетке обнажила свои «сдобные» формы во всей красе: животик уже не втягивается

На этот раз Ольга приехала в Африку. Она уже больше 20 дней провела в саванне. С собой артистка взяла много купальников. На этот раз она в черном мини-бикини и платье-сетке обнажила прелести своей фигуры у водопада. Бузова оголила не только округлые бедра, но и выпирающий живот.

«Ни одно видео и текст не передаст ощущения, которые я испытываю находясь здесь. Ежесекундно наслаждаясь горами, водопадами и видами. Эмоции зашкаливают», – написала звезда.

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