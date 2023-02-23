«Россия…»: дочь Миронова впервые озвучила последние слова матери из дневника

Дочь народного артиста Андрея Миронова Мария Миронова в годовщину смерти своей мамы Екатерина Градовой впервые раскрыла ее последние слова из дневника.
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Она написала трогательную речь в память о родительнице и выразила свою любовь к родине ими.
«Мамочка, родная, уже 2 года как тебя с нами нет… Я стала искать наши совместные фотографии в галерее... Их так мало, ты не умела фотографироваться… Знаешь, я тоже теперь... Совсем. Но я нашла фотографию твоей последней записи в блокноте… Последней.
И там было одно слово – Россия... Вот так... Я люблю ее так же, как ты... Всегда и навсегда, что бы не происходило», - обратилась к маме Мария Миронова.
Напомним, Екатерина Градова стала знаменитой после роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны». Она была первой женой Андрея Миронова, подарив ему дочь Марию Миронову. После развода актриса признавалась близким, что жалеет о разрыве с супругом. Она считала, что могла проявить мудрость и сохранить с ним отношения.