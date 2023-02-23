Сбежавший из России Смольянинов* оказался крупным должником: адвокат посоветовал отдать деньги

Актер-иноагент Артур Смольянинов*, оказывается? оставил в России не только двух детей, но и крупные долги.

По данным сайта КП, он числится в базе Федеральной налоговой службы, где черным по белому написано, что он недоплатил по налогам 92,4 тысячи рублей.

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При этом известно, что деньги он не отчислял в казну в тот период, когда у него с заработками было все отлично. Звездный адвокат Андрей Алешкин посоветовал артисту срочно отдать долг государству.

Во-первых, нельзя игнорировать гражданские обязательства. А во-вторых, еще неизвестно, как у Смольянинова* жизнь в дальнейшем сложится.