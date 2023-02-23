Сбежавший из России Смольянинов* оказался крупным должником: адвокат посоветовал отдать деньги

Актер-иноагент Артур Смольянинов*, оказывается? оставил в России не только двух детей, но и крупные долги.
По данным сайта КП, он числится в базе Федеральной налоговой службы, где черным по белому написано, что он недоплатил по налогам 92,4 тысячи рублей.
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При этом известно, что деньги он не отчислял в казну в тот период, когда у него с заработками было все отлично. Звездный адвокат Андрей Алешкин посоветовал артисту срочно отдать долг государству.
Во-первых, нельзя игнорировать гражданские обязательства. А во-вторых, еще неизвестно, как у Смольянинова* жизнь в дальнейшем сложится.
Если просто забыть про этот момент, то нарастут огромные пени, к тому же на должников возлагают запрет выезда за границу. Это звучит не очень актуально, поскольку артист итак за рубежом, но многие знаменитости возвращаются, ведь зачастую за границей им платят сущие гроши, а селебрити из России совсем не привыкли жить экономно.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.