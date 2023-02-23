Литвинова показала редкое фото мамы, ради которой вернулась в Россию: копия актрисы, хороша собой

Рената Литвинова после года жизни во Франции решила вернуться в Россию. Пока неизвестно, насколько долго продлится ее визит. Звезда лишь сообщила поклонникам, что поспешила в Москву из Парижа ради своей мамы.

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Родительнице Ренаты Литвиновой исполнилось 85 лет. И знаменитость не смогла пропустить такую круглую и значительную дату своей ближайшей родственницы. Судя по всему, мама актрисы не пожелала вслед за ней бежать из страны.