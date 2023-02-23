Ефимова натянула стринги на талию перед заплывом: тесемки скользят по чреслам – Губерниев будет в шоке!

30-летняя чемпионка по плаванию Юлия Ефимова давно не показывала свои тренировки в Сети. Звезда спорта поставила карьеру на паузу после того, как россиянам запретили выступать, и многие подумали, что девушка закончит свою деятельность.

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Однако, у поклонников появилась надежда, что их любимица возвращается. Потому что накануне Юлия поделилась кадрами своего заплыва под открытым небом. Красавица с идеальной фигурой надела бикини со стрингами и повернулась к камере спиной. Зрелище впечатлило подписчиков, они принялись восторгаться увиденным.

«Юля, можно уже не плавать, только показываться», «Шикарная женщина!», «Юля красотка», «Вкусно», «Ух сочная», «Как всегда огонь!», «Супер!», - пишут люди.

В комментариях пока не отметился главный фанат Ефимовой и ее таланта – комментатор Дмитрий Губерниев. Фолловеры пловчихи ждут, что же он скажет после увиденного.