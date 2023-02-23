Почему на самом деле Роман Костомаров не попал на лечение в Германию: комментарий врача

Фигурист Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии. Он перенес ампутацию на фоне сепсиса, затем два инсульта, его мозг поражен, почки не справляются с отеками. В Сети обсуждают, что, мол, если бы от него не отказались немецкие врачи на раннем этапе лечения, то с ним, якобы, все было в порядке, и его жизнь не висела бы на волоске.

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Однако, вскрылось, почему на самом деле Костомаров не попал в Германию. Дело в том, что болезнь у фигуриста развилась так стремительно, что его бы просто не довезли живым до Европы – транспортировать долго, с учетом нынешних обстоятельств в мире, и такая нагрузка на организм стала бы фатальной, ведь пациент без ИВЛ не может дышать по сей день.

«Организм был на грани. А в самолете резко падает кислородное давление, мы все это знаем», - объяснил истинную причину доктор медицинских наук Павел Воробьев.

По материалам сайта Woman