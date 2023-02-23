Навка раскрыла правду про ампутацию у Костомарова: «Это ужасно!»

46-летний Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду с Татьяной Навкой, по-прежнему борется за жизнь, находясь в крайне тяжелом состоянии. История болезни звезды спорта засекречена, родные не выходят на связь с прессой. Поэтому многое, что становится известно о фигуристе, основано на предположениях экспертов или утечке сведений из клиники.

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Однако, Татьяна Навка подтвердила, что Роман Костомаров перенес ампутацию. Известно, что он лишился обеих стоп, это и подтвердила экс-партнерша спортсмена в ходе общения с Еленой Бережной.

«Написала, спросила у Тани Навки, правда ли это. Она написала: «Да». Это ужасно! Ни одним, наверное, мозгом ни один спортсмен не может понять, как это случилось и что будет дальше», - сокрушается Бережная.

По материалам сайта «Пятый канал»