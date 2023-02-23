Ольга Рапунцель, когда работала вебкам-модель, выглядела вот так: задирает юбочку, смотрит порочно - трудно поверить, но это она!

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель запомнилась как одна из самых скандальных и склочных участниц. Непростой характер и темное прошлое девушки стали для нее пиаром, и даже сейчас, после реалити, у нее по-прежнему миллионы фанатов.

Пикантная деталь в биографии Рапунцель, настоящая фамилия которой после замужества – Дмитренко, вскрылась как раз на «Доме-2». Девушка много лет работала вебкамщицей, что предполагает обнажение онлайн. Тогда она жила во Владивостоке, много зарабатывала и могла себе позволить дорогие курорты и крутые авто.