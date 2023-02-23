Что происходит сейчас с Романом Костомаровым после инсультов и ампутации: последние новости

Фигурист Роман Костомаров с 10 января в больнице. Новости о состоянии здоровья госпитализированного с пневмонией чемпиона с тех пор – одна страшнее другой. Сепсис, гангрена, затем ампутация – спортсмен перенес две операции.

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В последние дни появились новости о поражении мозга Костомарова. Причем, кровоизлияние, то есть инсульт, произошло дважды. На фоне сепсиса Роману провели плазмофорез, чтобы устранить закупорку сосудов. Диагностирован вторичный менингит, а также воспаление лобных пазух. Отек давит на глаза, случилось слезотечение, появились слухи о том, что фигурист ослеп.

Однако, последнее опровергает источник «Пятого канала». Дело связано с сильным отеком, ведется постоянный мониторинг глазного давления.

Состояние фигуриста по-прежнему оценивается как крайне тяжелое.Свои прогнозы врачи и эксперты высказывают очень осторожно.

По материалам сайта KP.RU, "Пятый канал"