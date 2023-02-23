Прилучный выбирает одинаковых: Муцениеце показала родинку на интимном месте – у Брутян такая же!

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце показала кадры со съемок шоу «Голос. Дети», на котором является ведущей. Актриса в откровенном декольте засветила на груди родинку. Примечательно, что точно такая же отметинка есть у нынешней возлюбленной «мажора», актрисы Зепюр Брутян!
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
Зепюр в свой день рождения чуть ранее демонстрировала себя беременную в облегающем наряде. И когда рукава скатились с плеч, зона декольте оголилась, и на всеобщее обозрение предстала родинка на груди. Вот уж где Прилучный верен своему вкусу!
Зепюр Брутян. Фото: соцсети