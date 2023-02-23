Ольга Бузова задрала юбку прямо на улице: танцы голыми чреслами для всех

Поющая телеведущая Ольга Бузова продолжает делиться новостями из жизни в Африке. Туда звезда улетела несколько недель назад для съемок нового сезона экстремального проекта. Но, судя по досугу, который устраивает звезда себе ежедневно, у нее там собственное шоу.

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Накануне Бузова отправилась на прогулку. И на улице пустилась в пляс, задирая юбку все выше. Оголенные чресла, что называется, вошли в чат, но красотка не унималась. И видео с ее уличными танцами уже посмотрели сотни тысяч фолловеров – звезда не стесняясь делится откровенными кадрами в микроблоге.