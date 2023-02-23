Новости шоу-бизнеса: Муцениеце подала в суд на Прилучного, Менщиков из «Дома-2» развелся, певица Слава озвучила пол будущего ребенка

Менщиков развелся

Степан Менщиков из «Дома-2» развелся с женой Ангелиной Монах. Родившая дочку звезде реалити женщина сообщила, что уехала в Таиланд.

Орлова рожала платно

Ольга Орлова в 45 лет стала мамой. Она рожала при помощи кесарева сечения в платной клинике. И не стала скрывать, что это «удовольствие» не из дешевых. Отдельная палата, шестиразовое питание, сумка для мамы – все это стартует в Москве с 199 тысяч рублей.

У певицы Славы будет внук

Певица Слава раскрыла пол будущего ребенка своей дочки. Она готовится стать бабушкой внука. На свет малыш должен появиться весной.

Муцениеце подала в суд на Прилучного

Агата Муцениеце подала в суд на Павла Прилучного. Бывшая жена намерена выселить экс-мужа из квартиры - выписываться сам он не спешит.

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