Ольга Орлова показала фигуру спустя две недели после родов: «Думала, будет хуже»

Певица и телеведущая Ольга Орлова две недели назад стала мамой во второй раз. У звезды родилась дочка Анечка. Теперь Орлова старается во что бы то ни стало вернуть себе добеременный вес. Но килограммы уходят не так быстро, как хотелось бы.

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Накануне Ольга показала свою фигуру спустя 2 недели со дня родов. У 45-летней Орловой было кесарево сечение, и она признает, что после такой операции вес уходит хуже, чем в результате естественного процесса. Тем не менее, отражение в зеркале ее сейчас устраивает.