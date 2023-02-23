«У него все пошло не так»: врач – о шансах на выживание перенесшего два инсульта Костомарова

Фигурист Роман Костомаров с января борется за жизнь в больнице Коммунарки. Чемпион угодил в клинику из-за двусторонней пневмонии, затем начались осложнения – сепсис, гангрена. Потребовалась ампутация, по некоторым данным, не одна. Но угроза жизни не отступила. Накануне февральских праздников спортсмен перенес два инсульта, ослеп на один глаз. По слухам, в мозгу звезды льда начался некроз…

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Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева дает тревожный прогноз. Она заявила, что случай Костомарова – уникальный. Отказывать иммунная система у спортсмена не должна, ведь организм крепкий, молодой.