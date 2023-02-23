Бесштанная Волочкова сверкнула телесами, припрятав исподнее: возлежала на кушетке

Балерина Анастасия Волочкова практически ежедневно посещает врачей. Ее профессиональная травма обострилась, и она вынуждена ложиться на процедуры. Иногда артистка демонстрирует свои походы в Сети. И на этот раз запечатлелась на кушетке без штанов.

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Поскольку проблема у балерины в области паха, ей пришлось засветить голые ноги. Причем, возлежала артистка так, будто исподнего на ней нет совсем. Звезда подчеркнула, что все происходит по нужде. Иначе бы точно гастроли в Подмосковье оказались под угрозой срыва.

Кстати, сейчас у Волочковой новая программа, она выступает на сцене в паре с подругой Татьяной Тузовой. В образах кукол Барби две артистки вместе путешествуют по Зазеркалью.