Денис Дорохов впервые так откровенно рассказал о своей особенной губе: «До сих пор реагирую на слова «заяц» и «урод»

Звезда КВН, юморист Денис Дорохов родился с особенностью – у него не срослась верхняя губа. В народе такой порок называют «заячьей губой», и в детстве артисту было нелегко с этим мириться. Сверстники постоянно дразнили, родители на вопросы о том, что у него с лицом, отвечали, мол, упал, рассек. Дорохову пришлось пережить несколько операций, и его главной мечтой была идеальная губа, которая бы не напоминала о прошлом. Но чуда не происходило.

«С самого детства я мечтал, что каждая моя операция – это все, у меня ничего не будет, я буду идеальный, вот это желание было. И тут опять я после операции вижу это», - рассказал Денис, как в 25-летнем возрасте оперировался в Москве.

Внешний изъян стал для Дениса его самой большой болью в жизни. Принять себя и свою особенность он вроде бы смог через юмор и актерство. Но не отпустил по сей день.