Рудова оголила бедра в позе лотоса: в одной футболке раздвинула ноги

Звезда сериалов «Жизнь по вызову» и «Универ» Наталья Рудова любит демонстрировать красоту своей фигуры не только на экране. В соцсетях актриса регулярно будоражит фанатов пикантными ракурсами или селфи. На этот раз она «понянчилась» с куклой, заодно оголив бедра в позе лотоса. Кроме футболки, на звезда не оказалось ничего ниже пояса.

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Пупса актриса взяла на ручки, как настоящего младенца. Наталья решила вспомнить детство, призналась, что маленькой мечтала иметь такую куклу. И даже сейчас, во взрослом возрасте, поражается, какими реалистичными выглядят современныеигрушки.