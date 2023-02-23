Гарик Харламов запел ради возлюбленной: хэдлайнер вечеринки

Звезда Comedy Club Гарик Харламов с 2021 года встречается с коллегой по сериалу «Гусар», они познакомились на съемочной площадке и до сих пор не расстались, вопреки слухам и обстоятельствам в виде бывшей жены Харламова Кристины Асмус, живущей с ним под одной крышей.

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На днях Ковальчук отметила 30-летний юбилей в одном из ночных клубов столицы. Она созвала друзей и близких, но хэдлайнером вечера, судя по кадрам, стал Гарик. Бойфренд много танцевал с именинницей, не выпускал из рук микрофон и гитару. В восторге, судя по всему, осталась не только виновница торжества, но и гости, для которых выступление звезды юмора стало сюрпризом.