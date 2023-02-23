Юлия Ефимова сверкнула пышным тылом в стрингах: закрытые купальники в прошлом

30-летняя звезда плавания Юлия Ефимова уже давно живет в США, куда переехала вместе со своим четвероногим питомцем Джаспером. Пловчиха год назад объявила о паузе в карьере и, действительно, по сей день редко кто из фолловеров видел ее в бассейне.

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Но совсем забывать о своей любимой стихии Ефимова не спешит. Накануне она устроила себе тренировку, отметившись у бассейна под открытым небом в Калифорнии. И покорила публику видами в бикини.

Повернувшись спиной к камере, Ефимова надевала шапочку, но зрителям явно было не до рутины. Все внимание подписчиков, как оказалось, привлекли пышные формы красотки. Юлия выбрала для заплыва не классический спортивный купальник, а эффектное бикини, стринги которого задрала повыше, поделив на две половинки свои упругие ягодицы.