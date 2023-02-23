«Все поздравляют с беременностью, думают, 5 месяц»: Надежда Ермакова из «Дома-2» выступила с заявлением

Надежда Ермакова уже давно покинула «Дом-2», но по-прежнему за ней следят сотни тысяч поклонников шоу. В прошлом году девушка вышла замуж за молодого бойфренда Даниэля Чистова, и люди радовались ее счастью. И теперь, было, возликовали, увидев внушительный животик – наконец-то 38-летняя звезда реалити станет мамой. Но все оказалось не так явно, как на первый взгляд.

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Когда Ермакова опубликовала свои снимки с выросшим животиком, то получила в ответ шквал поздравлений. Но они ранили так, как никогда прежде. Все потому, что девушка… не беременна. Она сделала заявление накануне и пояснила, откуда у нее округлившийся живот.

«Все поздравляют с беременностью, думают 5 месяц, а я просто разожралась. 1 февраля я ныла, вес 72600», - призналась звезда реалити. – «Морально это было невыносимо. Знать, что ты не беременна, а все поздравляют. Муж подбадривал как мог, но сказал: «Бери себя в руки».

А опубликовать фото с животом она решила, чтобы себя взбодрить и заставить худеть. Чем, собственно, сейчас и занялась.