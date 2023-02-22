Прикрылся кепкой: 40-летняя Светлана Ходченкова вышла в свет с таинственным мужчиной

Звезда театра и кино, Светлана Ходченкова, которой в январе исполнилось сорок лет, не любит распространяться о личной жизни и редко посещает светские мероприятия.

Но в эту среду Светлана Ходченкова сделала исключение. Она посетила премьерный показ фильма «Бешенство». Причем, появилась она на публике не одна, а в сопровождении таинственного мужчины. Настолько, что тот не стал снимать головной убор даже в зрительном зале. Кавалер Светланы Ходченковой картину смотрел, надвинув кепку на глаза. Вероятно, надеясь, что так его никто не узнает.

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