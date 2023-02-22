«Человек, который никогда не предаст»: певица Зара высказалась о своем настоящем мужчине

В эту среду, 22 февраля в Москве на «ЦСКА Арене» проходит большой праздничный концерт «Для настоящих мужчин».

В числе звезд, которые в этот вечер поздравили со сцены защитников Отечества, певица Зара. Мама двух мальчиков и роскошная женщина.

На публике Зара предстала в шикарном платье цвета недозрелых ягод граната. Наряд красиво облегал фигуру Зары, подчеркивая ее достоинства.

В беседе с журналистами Зара рассказала, каким, по ее мнению, должен быть настоящий мужчина.

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