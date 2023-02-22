«Человек, который никогда не предаст»: певица Зара высказалась о своем настоящем мужчине

В эту среду, 22 февраля в Москве на «ЦСКА Арене» проходит большой праздничный концерт «Для настоящих мужчин».
В числе звезд, которые в этот вечер поздравили со сцены защитников Отечества, певица Зара. Мама двух мальчиков и роскошная женщина.
На публике Зара предстала в шикарном платье цвета недозрелых ягод граната. Наряд красиво облегал фигуру Зары, подчеркивая ее достоинства.
В беседе с журналистами Зара рассказала, каким, по ее мнению, должен быть настоящий мужчина.
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«Человек, который может поддержать, человек, который никогда не предаст. Человек, рядом с которым спокойно», — сказала певица Зара.
Исполнительница добавила, что своих сыновей она воспитывает в строгости, и надеется, что они со временем станут настоящими мужчинами.
Певица Зара в алом платье вышла в свет. Фото: Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro