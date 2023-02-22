В сером кардигане, шарфе и изумрудных ботинках: модный Алексей Серебряков появился на премьере фильма в Москве

В Москве в эту среду, 22 февраля, состоялась светская премьера фильма «Бешенство», который выйдет на экраны кинотеатров ужа 23 февраля.

В основу сюжета российского триллера режиссера Дмитрия Дьяченко положена история отца и сына. Отец везет сына в тайгу, чтобы при помощи изоляции, свежего воздуха и других приемов избавить того от тяжелой зависимости.

Главную роль в фильме сыграл актер Алексей Серебряков. Артист уже много лет живет в Канаде, но активно снимается в России, где очень востребован у режиссеров.

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