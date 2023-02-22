Скрывает беременность? Ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева в огромном пальто-одеяле предстала на публике

В Москве в эту среду, 22 февраля, проходит светский показ фильма «Бешенство» режиссера Дмитрия Дьяченко. В главной роли в картине снялся известный артист Алексей Серебряков.

В числе гостей светского мероприятия оказалась и бывшая участница, а ныне ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева. На красной дорожке эффектная брюнетка появилась в весьма экстравагантном наряде.

Нелли Ермолаева для выхода в свет выбрала черно-белое пальто гипертрофированного объема. Теледива охотно позировала перед камерами, демонстрируя свой необычный наряд — то ли одеяло, то ли целый дом.

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