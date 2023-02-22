Скрывает беременность? Ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева в огромном пальто-одеяле предстала на публике

В Москве в эту среду, 22 февраля, проходит светский показ фильма «Бешенство» режиссера Дмитрия Дьяченко. В главной роли в картине снялся известный артист Алексей Серебряков.
В числе гостей светского мероприятия оказалась и бывшая участница, а ныне ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева. На красной дорожке эффектная брюнетка появилась в весьма экстравагантном наряде.
Нелли Ермолаева для выхода в свет выбрала черно-белое пальто гипертрофированного объема. Теледива охотно позировала перед камерами, демонстрируя свой необычный наряд — то ли одеяло, то ли целый дом.
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У поклонников Нелли Ермолаевой подобный наряд вполне может вызвать подозрения в беременности. Ведь не исключено, что за объемным пальто-одеялом может прятаться подросший животик. Тем более, Нелли Ермолаева недавно презентовала в Сети нового возлюбленного и рассказала, что купила квартиру в Москве.
Нелли Ермолаева в пальто-одеяле. Фото: Ольга Белова/Teleprogramma.pro