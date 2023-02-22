Лысыми затылками к камере: Ефременкова и Мондезир показали подросших сыновей-близнецов – уже пять месяцев

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в сентябре 2022 года стала мамой мальчиков-близнецов. Юлия Ефременкова и ее избранник Мондезир каждый месяц по-семейному празднуют маленький день рождения детей.

В эту среду, 22 февраля, малышам исполнилось по пять месяцев. В честь этого события Юлия Ефременкова поделилась в микроблоге кадрами, на которых запечатлелась с Мондезиром и сыновьями-близнецами.

Пара развернула детей спинами к камере, так как пока не хочет показывать их лица. В кадре видны лысые затылки грудничков.

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