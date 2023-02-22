От Николая Баскова до группы «Тутси»: новые концерты Агитбригад «Русского Радио»

В феврале Агитбригады «Русского Радио» трижды радовали зрителей своими концертами. 16 февраля в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени А.А.Вишневского Министерства обороны РФ для врачей и военнослужащих, находящихся на лечении, спели Андрей Бриг, Светлана Фед и Максим Завидия.

Уже на следующий день в Семеновском полку выступила Марина Бриз. А накануне праздника, 22 февраля, концерт Агитбригады состоялся в Наро-Фоминске. Перед военнослужащими и их семьями выступили группа «Тутси», Ян Марти и Макс Кобзов.

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«Такие концерты необходимы, — рассказали солистки группы «Тутси». — Чтобы ребята, которые на передовой и которые вернулись, чувствовали нашу поддержку и любовь!» — уверена солистка «Тутси», Леся Ярославская.

В ближайших планах Агитбригад «Русского Радио» — выступление 2 марта в филиале госпиталя им. Вишневского. В этом концерте примут участие Николай Басков, Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир.