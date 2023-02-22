«Нет препятствий, чтобы выписать бывшего мужа»: Добровинский назвал условие, при котором Муцениеце выиграет суд у Прилучного

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Напомним, во время брака Агата Муцениеце и Павел Прилучный приобрели элитную квартиру и загородный дом, который после развода отошел «мажору». В московской квартире Агата Муцениеце живет с сыном и дочкой. Актриса решила упрочить свои права на недвижимость и выписать бывшего мужа из жилища.

Не исключено, что на эту меру Агата Муцениеце могла пойти в связи с новыми обстоятельствами — беременностью молодой жены Павла Прилучного Зепюр Брутян.