«Нет препятствий, чтобы выписать бывшего мужа»: Добровинский назвал условие, при котором Муцениеце выиграет суд у Прилучного

В эту среду стало известно, что актриса Агата Муцениеце подала иск в суд с требованием выписать из московской квартиры, где она проживает с сыном и дочкой, бывшего мужа Павла Прилучного.
Перспективы Агаты Муцениеце выиграть процесс для Teleprogramma.pro прокомментировал известный звездный адвокат Александр Добровинский.
«Если квартира принадлежит ей, то нет препятствий для того, чтобы выписать бывшего супруга. Но процесс это небыстрый — может занять 6-9 месяцев со всеми инстанциями. Квартирный вопрос продолжает мучать москвичей, как это ни странно, тем более,людей из булгаковского варьете», — отметил Александр Добровинский.
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Напомним, во время брака Агата Муцениеце и Павел Прилучный приобрели элитную квартиру и загородный дом, который после развода отошел «мажору». В московской квартире Агата Муцениеце живет с сыном и дочкой. Актриса решила упрочить свои права на недвижимость и выписать бывшего мужа из жилища.
Не исключено, что на эту меру Агата Муцениеце могла пойти в связи с новыми обстоятельствами — беременностью молодой жены Павла Прилучного Зепюр Брутян.