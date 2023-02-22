Стала красоткой: Саша Черно из «Дома-2» очаровала публику с коротким каре и в платье с воротничком «Клодин»

Участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно добилась определенных успехов в борьбе за стройную фигуру и эффектную внешность. За последние месяцы Саша Черно усиленно поработала над собой и стала выглядеть гораздо лучше. На этот факт обращают внимание подписчики Саши Черно.

Глядя на то, в какую красотку превращается Саша Черно, они даже предположили, что она ищет нового парня, ведь к тому же отношения с мужем Иосифом Оганесяном уже давно трещат по швам.

Но Саша Черно дала понять, что подобные наветы выводят ее из себя.