Стала красоткой: Саша Черно из «Дома-2» очаровала публику с коротким каре и в платье с воротничком «Клодин»

Участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно добилась определенных успехов в борьбе за стройную фигуру и эффектную внешность. За последние месяцы Саша Черно усиленно поработала над собой и стала выглядеть гораздо лучше. На этот факт обращают внимание подписчики Саши Черно.
Глядя на то, в какую красотку превращается Саша Черно, они даже предположили, что она ищет нового парня, ведь к тому же отношения с мужем Иосифом Оганесяном уже давно трещат по швам.
Но Саша Черно дала понять, что подобные наветы выводят ее из себя.
«Вопрос: для чего? Вы глухие что ли? Или реально не видите проблемы? Мне покой нужен, алло, покой! Или я на китайском разговариваю?» — набросилась на подписчиков Саша Черно.
Примечательно, что с этой отповедью она выступила, приняв вполне кукольный вид. Саша Черно облачилась в малиновое платье с белым воротничком «Клодин», на голове у нее стильное каре из прямых волос и идущая ей челка. Публика призналась, что очарована тем, как выглядит Черно.
Саша Черно в малиновом платье. Фото: соцсети