«Переехала в Таиланд»: Степан Меньщиков из «Дома-2» и его жена Ангелина Монах расстались

Бывшие участники «Дома-2» Степан Меньщиков и его жена Ангелина Монах расстались. По крайней мере, такой вывод можно сделать из публикации в микроблоге Ангелины Монах.
Она запечатлелась на фото с дочкой Степанией на руках и сообщила, что теперь они с малышкой живут в Таиланде.
«Я со Степаней переехала в Таиланд», - поделилась Ангелина Монах.
Поклонники тут же поддержали Ангелину, заявив, что Степан Меньщиков - не тот мужчина, рядом с которой женщина может чувствовать себя уверенно и спокойно.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Судя по всему, Ангелина Монах не планирует возвращаться в Россию. До знакомства со Степаном Меньщиковым она жила в Таиланде, в курортном городе Патайе.
О том, что произошло между нею и Меньщиковым, Ангелина Монах не рассказывает.
Ангелина Монах с дочкой от Степана Меньщикова. Фото: соцсети
Напомним, Степан Меньщиков и Каролина Монах поженились в июле 2020 года, когда еще были участниками «Дома-2» - Степан привел Ангелину на проект. В августе 2020 года на свет появилась дочка пары Степания.