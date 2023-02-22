«Переехала в Таиланд»: Степан Меньщиков из «Дома-2» и его жена Ангелина Монах расстались

Бывшие участники «Дома-2» Степан Меньщиков и его жена Ангелина Монах расстались. По крайней мере, такой вывод можно сделать из публикации в микроблоге Ангелины Монах.

Она запечатлелась на фото с дочкой Степанией на руках и сообщила, что теперь они с малышкой живут в Таиланде.

«Я со Степаней переехала в Таиланд», - поделилась Ангелина Монах.

Поклонники тут же поддержали Ангелину, заявив, что Степан Меньщиков - не тот мужчина, рядом с которой женщина может чувствовать себя уверенно и спокойно.

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