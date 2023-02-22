От 199 тысяч рублей: Орлова назвала стоимость своих родов

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова заявила, что никогда не думала рожать за границей. По ее словам, ей было важно, чтобы все близкие были рядом.

Рожала певица платно, но стоимость, по ее словам, доступная для многих.

«Там, где я рожала, можно родить с профессиональными врачами, с отдельной палатой, с 6-ти разовым питанием, сумку в роддом собирать не надо, пребывание похоже на пребывание в санатории, полное обследование матери и малыша и это все от 199 тысяч рублей», — заявила она.

У Орловой, напомним, родилась дочь Анна. Она стала вторым ребенком телеведущей. От первого брака у нее есть сын Артем.

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