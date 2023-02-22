«Нам не дают деньги!»: как Хаматова подставила больных детей в России

Известный актер Егор Бероев является директором благотворительного фонда «Я есть!». По словам артиста, эта сфера сейчас испытывает серьезные трудности из-за сбежавшей из России Чулпан Хаматовой.

«Она подставила доверие людей, доверие бизнеса к благотворительности. Нам просто перестали давать деньги, мы сейчас испытываем большие сложности», — признался он.

При этом Бероев не стал призывать Хаматову к ответу. Он предложил другим артистам объяснить более жестко о последствиях их действий.

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