Жерара Пике и его девушку выгнали из ресторана, так как хозяин заведения оказался фанатом Шакиры

В TikTok появилось видео очевидца, на котором футболист Жерар Пике и его молодая подружка Клара Чиа Марти в неловкости покидают японский ресторан в Лос-Анджелесе. Якобы владелец заведения выставил спортсмена с его девушкой за дверь, заявив, что является фанатом Шакиры и не будет обслуживать изменщика.

Испанские журналисты не знают, действительно ли причина была в этом. Но, судя по ролику, Клара была очень расстроена, когда покидала заведение.

Спортивная газета Marca отмечает, что Жерару Пике и его молодой подружке весьма непросто проводить время на публике, когда все вокруг знаю, что футболист ушел от певицы Шакиры ради красавицы помоложе. Раньше пара только отбивалась от гневных комментариев в социальных сетях, а теперь столкнулись вот с такими «акциями протеста».