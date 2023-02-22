Жерара Пике и его девушку выгнали из ресторана, так как хозяин заведения оказался фанатом Шакиры

В TikTok появилось видео очевидца, на котором футболист Жерар Пике и его молодая подружка Клара Чиа Марти в неловкости покидают японский ресторан в Лос-Анджелесе. Якобы владелец заведения выставил спортсмена с его девушкой за дверь, заявив, что является фанатом Шакиры и не будет обслуживать изменщика.
Испанские журналисты не знают, действительно ли причина была в этом. Но, судя по ролику, Клара была очень расстроена, когда покидала заведение.
Спортивная газета Marca отмечает, что Жерару Пике и его молодой подружке весьма непросто проводить время на публике, когда все вокруг знаю, что футболист ушел от певицы Шакиры ради красавицы помоложе. Раньше пара только отбивалась от гневных комментариев в социальных сетях, а теперь столкнулись вот с такими «акциями протеста».
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Напомним, 36-летний Пике и 46-летняя Шакира жили вместе более десяти лет, у них двое детей. Но летом 2022 года спортсмен ушел от артистки, и практически сразу стало известно, что у него на стороне появилась другая зазноба.