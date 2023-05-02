Зепюр Брутян родила Павлу Прилучному третьего наследника: для актрисы это первенец

35-летний Павел Прилучный стал многодетным отцом! Этим статусом его наградила вторая жена 27-летняя Зепюр Брутян, которая родила ему третьего наследника. Для самой же артистки этот ребенок стал первым.
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Известная пара долгое время скрывала, что у них появится малыш, хотя поклонники давно подозревали об этом. Павел Прилучный при «беременных» выходах в свет с женой старательно прикрывал руками животик возлюбленной, словно оберегая его от взглядов плохих людей. Однако тем самым он только привлек к нему внимание.
Ну а потом прятать особенное положение Зепюр Брутян стало просто бесполезно - формы стали слишком выдающимися. И вот на свое 27-летие 18 февраля актриса заявила о своей беременности открыто, представ перед поклонниками в личном блоге в платье, которое подчеркивало ее живот.
«Вхожу в свой новый год самым счастливым человеком. Он обещает быть ярким и насыщенным! Верю и очень жду», – написала она тогда в соцсетях
Напомним, у Павла Прилучного от брака с Агатой Муцениеце есть также дочь Мия и сын Тимофей.
С Зепюр он познакомился в 2019 году на съемочной площадке проекта «В клетке», когда еще был в браке с Агатой. О романе звезд стало известно летом 2022-го, в августе они сыграли свадьбу.
Зепюр Брутят. Фото: соцсети