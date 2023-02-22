Зепюр не отпустила? Прилучный не пришел на 10-летие сына, а Агата ждала

Агата Муцениеце рассказала журналистам, что пригласила бывшего мужа Павла Прилучного вместе с его новой супругой Зепюр Брутян на 10-летие сына Тимофея. Однако актер проигнорировал столь важное событие.

«Я пригласила на день рождения Тимофея и Пашу с его новой семьей и маму Любу. И никто из них не пришел. Надеялись, что хотя бы мама Люба придет. Все-таки юбилей», — заявила она.

Мама Люба — это мать Павла Прилучного. Очевидно, что бывшая свекровь не хочет общаться с Агатой после развода.

Пользователи Сети предположили, что Зепюр не отпустила Павла к бывшей жене. Возможно, приревновала.

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