19-летняя Мария Ильюхина из «Ворониных» родила первенца

Актрису Марию Ильюхину многие так и запомнили маленькой Машей из сериала «Воронины», однако актрисе уже 19 лет. И сейчас стало известно, что она впервые стала мамой.
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Счастливый муж и отец ее ребенка – однокурсник Алексей Шаров, который, как и она учится в Московском центре образования школьников имени М. В. Ломоносова. Они поженились в ноябре 2022 года скромно, тихо и без лишнего шума.
Мария и ее муж заранее выбрали роддом в Москве и заключили с клиникой соответствующий контракт. Супруг пожелал, чтобы роды были партнерскими.
«Я человек очень сентиментальный и из-за этого могу запутаться, поэтому мне необходимо, чтобы со мной рядом был близкий и родной человек, особенно в такие минуты», — отреагировала на предложение мужа Мария Ильюхина.
Несмотря на молодость обоих родителей, малыш появился на свет долгожданным и очень любимым ребенком, которого и папа, и мама очень хотели. Ребята не стали ставить карьеру на первый план и решили сразу строить крепкую российскую семью.
Мария Ильюхина из «Ворониных» и ее муж. Фото: соцсети