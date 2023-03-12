19-летняя Мария Ильюхина из «Ворониных» родила первенца

Актрису Марию Ильюхину многие так и запомнили маленькой Машей из сериала «Воронины», однако актрисе уже 19 лет. И сейчас стало известно, что она впервые стала мамой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Счастливый муж и отец ее ребенка – однокурсник Алексей Шаров, который, как и она учится в Московском центре образования школьников имени М. В. Ломоносова. Они поженились в ноябре 2022 года скромно, тихо и без лишнего шума.