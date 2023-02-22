Как сейчас выглядит 81-летняя Вера Алентова: с пшеничной челкой и в прозрачных очках (видео)

Дарья Повереннова поделилась в личном микроблоге свежими кадрами, на которых она предстала с 81-летней Верой Алентовой. Для своих почтенных лет выглядит вдова именитого режиссера Владимира Меньшова просто восхитительно. Обычно актриса появляется на публике в темных очках.

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Однако на этот раз она отдала предпочтение аксессуару с прозрачными стеклами в большой оправе. Поклонники Веры Валентиновны заметили, что актриса накинула на голову теплый платок, прикрыв пышную укладку, оставив на виду только густую пшеничную челку. Не забыла артистка и про макияж — она подвела глаза, нанесла на скулы румяна и воспользовалась помадой в оттенке «чайная роза». На лице — мизер морщин. Не секрет, что Алентова следит за своей внешностью и трепетно относится к возрастным изменениям. Сложно поверить, что актриса отпраздновала 81-й день рождения. Выглядит она на 10 лет моложе.