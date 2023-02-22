Девушка Роберта Паттинсона: «Он думает, что люди преследуют его, даже если мы на диване»

31-летняя британская актриса и модель Сьюки Уотерхаус больше известна как девушка Роберта Паттинсона. Причем они вместе с 2018 года, а это уже солидный срок. Вот что говорит об этом молодая красотка в новом интервью.

«Я в шоке, что я так счастлива с кем-то в течение почти пяти лет», — поделилась Сьюки с изданием The Times, добавив, что они почти не расставались во время своих отношений.

Уотерхаус призналась, что рассчитывает на помощь своего парня в ее актерской карьере.

«Роб определенно не получает от меня советов по актерскому мастерству, но, конечно, я постараюсь уговорить его помочь мне с прослушиванием, прежде чем он заснет на диване».

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