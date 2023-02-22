«Отказ всех систем»: врач заявил, что у Костомарова начался некроз в мозге

Роман Костомаров борется за свою жизнь в одной из московских больниц. Спортсмену с каждым днем становится хуже, врачи не могут наладить иммунную систему, которая разрушает организм.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева считает, что ампутация конечностей стала началом конца, так как у фигуриста произошла дезрегуляция.

«Здесь же произошел полный отказ всех систем. На местах везде, где отмирают клетки, возникает некроз, он инфицируется. Поражаются самые мелкие сосуды, а они в мозге, почках, печени и конечностях», — заявила медик Woman.ru.

Мы желаем Роману Костомарову справиться с трудностями, которые на него свалились. Держись! Мы очень переживаем!

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