Будут ли принц Гарри и Меган Маркл судиться с сериалом «Южный парк» за пошлую пародию?

Принц Гарри и Меган Маркл никак не прокомментировали пародию провокационного мультсериала «Южный парк». Напомним, популярное американское анимационное шоу выпустило серию, где некий «принц Канады» и его жена, визуально похожие на герцогов Сассекских, третировали жителей городка своей конфиденциальностью.

Так шоу высмеяло, что знаменитая пара требует уважения к своей частной жизни, но при этом регулярно выносит сор из избы, рассказывая о себе и своих семьях. Герои сериала откровенно не понимают, почему им должна быть так интересна жизнь какого-то там принца.

Ну и «Южный парк», как всегда, опустился до всякого рода пошлых шуток. Например, рыжеволосый «принц Канады» специально пытается показать одному из героев сериала свой половой орган, даже если никто не хочет на него смотреть.