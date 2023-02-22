Ахеджаковой предложили переехать в США

Звезда «Служебного романа» Лия Ахеджакова заявила, что после агрессивных высказываний в адрес россиян ей предложили переехать в Соединенные Штаты. Но артистка якобы отказалась.

«Эмигрировать пока не могу. Дима Крымов уже предложил мне приехать к нему в Америку, где он поставит для меня спектакль. Но у меня нет сил на это, не тот возраст», — заявила она «Собеседнику».

При этом Ахеджакова подчеркнула, что до сих пор не понимает, почему ее уволили из «Современника». По ее словам, все было хорошо. Но и тут артистка юлит.

Журналист Михаил Шахназаров утверждает, что Ахеджакову никто не увольнял, просто закрыли спектакль с ней. А зарплату актриса как получала — так и получает. Но об этом Лия ничего не говорит.

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