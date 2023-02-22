Выписать бывшего из квартиры: Муцениеце подала в суд на Прилучного

Выписать бывшего из квартиры: Муцениеце подала в суд на Прилучного

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Актриса из фильма «Тобол» настроена решительно.

Вместе с мужем Павлом Прилучным Агата Муцениеце успела купить загородный дом, который после развода отошел «мажору», а также элитную квартиру - в городских апартаментах вместе с экс-женой актера живут дети Прилучного. Теперь Агата решила через суд упрочить свои права на недвижимость, обратившись с иском в соответствующие инстанции.

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Многие тут же предположили, что все дело в беременности новой жены Прилучного - 27 летней Зепюр Брутян. Возможно, Муцениеце хочет поставить точку во всех возможных спорах еще до того, как они возникнут на фоне нового семейного статуса экс-мужа.

Жилищные вопросы актриса решает через адвоката. Еще в начале февраля они обратились в Головинский районный суд с иском к Павлу Прилучному. В пресс-службе уточнили, что Муцениеце требует признать отца своих детей утратившим право пользования московской квартирой и снять с регистрационного учета, то есть, простыми словами — выписать бывшего мужа. Беседа между сторонами назначена на 6 марта.

По материалам «СтарХит»

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