Тоналка и мини-юбка с лосинами: Настя Ивлеева устроила фотосессию в стиле нулевых

Бывшая жена музыканта Элджея – Настя Ивлеева – разместила в своем микроблоге кадры фотосессии в подъезде. Примечательно, что на них знаменитость была эксцентрично одета.
Ивлеева с большим количеством тонального крема на лице, начесом на голове отдала предпочтение джинсовой мини-юбке и темным лосинам. Также на Насте были клетчатый шарф и сапоги на высоком каблуке.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ивлеева так подписала снимки в необычном луке:
«Та самая старшеклассница в 2008-м».
Настя Ивлеева в образе нулевых. Фото: соцсети
«Лихие 2000-е, когда все просили привезти шарфик в клеточку из Египта», «Просто стиль. Предлагаю вернуть», «Подружка в 2005-м именно так и одевалась», – посмеялись вместе с Ивлеевой ее поклонники в комментариях под фото.