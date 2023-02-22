Тоналка и мини-юбка с лосинами: Настя Ивлеева устроила фотосессию в стиле нулевых

Бывшая жена музыканта Элджея – Настя Ивлеева – разместила в своем микроблоге кадры фотосессии в подъезде. Примечательно, что на них знаменитость была эксцентрично одета.

Ивлеева с большим количеством тонального крема на лице, начесом на голове отдала предпочтение джинсовой мини-юбке и темным лосинам. Также на Насте были клетчатый шарф и сапоги на высоком каблуке.

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Ивлеева так подписала снимки в необычном луке: