Тоналка и мини-юбка с лосинами: Настя Ивлеева устроила фотосессию в стиле нулевых

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева. Фото: соцсети 

Еще недавно телеведущая путешествовала по Америке в откровенных нарядах. А теперь позирует на родине в ретро-образах.

Бывшая жена музыканта Элджея – Настя Ивлеева – разместила в своем микроблоге кадры фотосессии в подъезде. Примечательно, что на них знаменитость была эксцентрично одета.

Ивлеева с большим количеством тонального крема на лице, начесом на голове отдала предпочтение джинсовой мини-юбке и темным лосинам. Также на Насте были клетчатый шарф и сапоги на высоком каблуке.

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Ивлеева так подписала снимки в необычном луке:

«Та самая старшеклассница в 2008-м».

Настя Ивлеева в образе нулевых. Фото: соцсети 

«Лихие 2000-е, когда все просили привезти шарфик в клеточку из Египта», «Просто стиль. Предлагаю вернуть», «Подружка в 2005-м именно так и одевалась», – посмеялись вместе с Ивлеевой ее поклонники в комментариях под фото.

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