«Ну и как тут сейчас уснуть?»: Наталья Рудова похвасталась стальным прессом

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети 

Актриса поделилась пикантным снимком перед сном и взбудоражила поклонников.

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова опубликовала свежий снимок в личном микроблоге. Знаменитость позировала в облегающей майке и засветила обнаженный пресс.

Рудова показала, как выглядит перед сном. Артистка надела кроп-топ и джинсы на низкой посадке. 

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Также Рудова надела красную шапку на голову. Наталья сравнила себя с главной героиней детской сказки. Зато фолловеры Рудовой отметили, что выглядит актриса не по-детски привлекательной.

Наталья Рудова в соблазнительном образе. Фото: соцсети 

«Ну и как тут сейчас уснуть?», «Какая вы красивая», «Ты просто класс», «Наталья, вы обворожительны», – написали поклонники Рудовой в комментариях под фото.

Напомним, ранее Айза в черном бикини запечатлелась в бассейне с торчащими «буйками».

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