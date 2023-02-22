«Ну и как тут сейчас уснуть?»: Наталья Рудова похвасталась стальным прессом

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова опубликовала свежий снимок в личном микроблоге. Знаменитость позировала в облегающей майке и засветила обнаженный пресс.

Рудова показала, как выглядит перед сном. Артистка надела кроп-топ и джинсы на низкой посадке.

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Также Рудова надела красную шапку на голову. Наталья сравнила себя с главной героиней детской сказки. Зато фолловеры Рудовой отметили, что выглядит актриса не по-детски привлекательной.