«И не скажешь, что 38»: Айза в черном бикини запечатлелась в бассейне с торчащими «буйками»

Несмотря на рождение двоих детей и возраст, бывшая жена исполнителя Гуфа - Айза - может похвастаться подтянутым телом.
Недавно Айза опубликовала свежий снимок, который сделала в бассейне на Бали. Знаменитость надела лишь бикини цвета ночи. Загорелое тело Айзы соблазнительно поблескивало в прозрачной воде.
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Телеведущая показала выдающиеся части своего тела, которые всплыли на поверхность. Поклонники Айзы при виде фотографии пришли в восторг.
Айза в купальнике. Фото: соцсети
«Вот это детка!», «Айза, ты красотка!», «И не скажешь, что 38», «Просто пожар», – написали фолловеры Айзы в комментариях под фото.
Напомним, ранее бывшая девушка Тимати грациозно раздвинула ноги в шпагате.