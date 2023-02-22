«И не скажешь, что 38»: Айза в черном бикини запечатлелась в бассейне с торчащими «буйками»

Несмотря на рождение двоих детей и возраст, бывшая жена исполнителя Гуфа - Айза - может похвастаться подтянутым телом.

Недавно Айза опубликовала свежий снимок, который сделала в бассейне на Бали. Знаменитость надела лишь бикини цвета ночи. Загорелое тело Айзы соблазнительно поблескивало в прозрачной воде.

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Телеведущая показала выдающиеся части своего тела, которые всплыли на поверхность. Поклонники Айзы при виде фотографии пришли в восторг.