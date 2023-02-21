«Однозначно выполнила подтяжку»: эксперт раскрыла правду о пластических операциях Аллы Пугачевой

Стало известно, к каким операциям по омоложению прибегала исполнительница Алла Пугачева.
Оказалось, Пугачева не один раз меняла форму носа. На ранних фотографиях знаменитости нос Аллы Борисовны напоминает нос ее дочери Кристины Орбакайте. А вот на снимках пожилой примадонны сходство минимально:
«Позже примадонна еще несколько раз корректировала форму носа. На более ранних фото певицы видно, что нос по форме очень напоминает аналогичную часть лица ее дочери – Кристины Орбакайте. Сейчас же он выглядит более изящным, не таким массивным».
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«Примерно в это же время Пугачева сделала пластику подбородка. Имплант в этой области делает лицо более пропорциональным», – добавила хирург.
Что касается фигуры Аллы Пугачевой, тут без обращения к пластическим хирургам тоже не обошлось.
«Пугачева, конечно же, проводила процедуру липосакции (и не раз), в этом секрет ее стройной фигуры. Певица однозначно выполнила подтяжку коленей: Алла Борисовна любит козырять своими стройными ногами, «не подверженными старению»», – заключила эксперт в бесед с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стало известно о пластических хирургах Филиппа Киркорова.