«Откуда такой размер?»: пополневшая Бузова в лифчике без пуш-ап блеснула «спелым наливом», ошарашив фанатов

На этот раз у Ольги нашлось свободное время между съемками. Она решила заняться теннисом. Телеведущая облачилась в крохотных шортах и неоновом лифчике без пуш-ап. Она не скрыла побагровевшую от солнца кожу. Бузова продемонстрировала свою грудь во всей красе. Она похвасталась своими прелестями.

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