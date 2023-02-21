«Откуда такой размер?»: пополневшая Бузова в лифчике без пуш-ап блеснула «спелым наливом», ошарашив фанатов

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она остается одной из самых известных персон в России. Артистка в свои 37 лет продолжает следить за фигурой и наряжаться. Она мечтает стать женой и мамой. Но пока телеведущая продолжает искать мужа. Порой она одевается соблазнительно, чтобы привлекать внимание.
На этот раз у Ольги нашлось свободное время между съемками. Она решила заняться теннисом. Телеведущая облачилась в крохотных шортах и неоновом лифчике без пуш-ап. Она не скрыла побагровевшую от солнца кожу. Бузова продемонстрировала свою грудь во всей красе. Она похвасталась своими прелестями.
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Поклонники восхитились тем, как преобразилась Ольга. Многие посчитали, что она стала более привлекательно, когда поправилась. «Тут прям шикарное декольте», «Откуда такой размер?», «Ну прям слов нет! Грудь опять налилась», «Какой ракурс», «А сверху грудь пышнее смотрится», — стали писать в Сети.