Рудова в тугом боди продемонстрировала свой «стальной орешек»: соблазнительный вид сзади заворожил

Наталья Рудова уже давно стала актрисой. Она снимается в фильмах и сериалах. Многие ее знают по роли в картине «Татьянин день». Блондинка в свои 39 лет продолжает следить за фигурой. Она часто занимается спортом. Однако артистка считает, что сейчас находится не в лучей форме. В соцсети она выложила фото, которое удивило ее поклонников.
На снимке Наталья позировала в тугом боди. Она повернулась к камере своим тылом. Актриса обнажила свои округлые формы. Она встала на носочки, напрягая ягодичные мышцы. Блондинка продемонстрировала изящные изгибы фигуры. Рудова заговорила о том, что бюджет в семье предпочитает разделять. Она уверена, что мужчина должен быть главным добытчиком.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены. Многие осыпали ее комплиментами. «А это вы? Сложно поверить», «Такая мощная пятая точка», «Тут все хорошо», «Красиво, ничего не скажешь», «Сглотнули слюнки дружно», «Это так сочно», «Стальной орешек», — стали писать в Сети.