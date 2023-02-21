Виктория Боня в «опасном» купальнике оголила сокровенное, сразив народ: ткань врезалась в «сладкие булочки»

На новых кадрах Боня в черном купальнике загорала на яхте. Она прилегла на живот, подставив свои изгибы фигуры солнцу. Телеведущая решила продемонстрировать загар и изящную выемку на пятой точке. Ткань туго натянулась, врезавшись в ее мягкое место. Виктория без смущения нежилась в джакузи.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».