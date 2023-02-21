Виктория Боня в «опасном» купальнике оголила сокровенное, сразив народ: ткань врезалась в «сладкие булочки»

Виктория Боня уже давно стала знаменитостью. Она предпочитает вести светский образ жизни. Бывшая звезда «Дома-2» живет в Монако. Она часто появляется на красной дорожке. Телеведущая в последнее время часто устраивает восхождение в горы. Примечательно, что она похудела. Недавно светская львица отдохнула на Мальдивах, где красовалась в бикини.
На новых кадрах Боня в черном купальнике загорала на яхте. Она прилегла на живот, подставив свои изгибы фигуры солнцу. Телеведущая решила продемонстрировать загар и изящную выемку на пятой точке. Ткань туго натянулась, врезавшись в ее мягкое место. Виктория без смущения нежилась в джакузи.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены ее формами. Многие осыпали ее комплиментами. «Какой у тебя невероятный загар», «Завидуйте молча», «Шикарные виды», «Ауф, как горячо», «Это выглядит очень смело», «Какой купальник! Все свернут шеи», — стали писать подписчики.