С соской и в памперсах: Нюша показала, как подросший сын Саффрон встречает ее дома

Нюша уже много лет строит карьеру певицы. Она стала особенно популярной больше 10 лет назад. Но теперь артистка продолжает трудиться и готовиться к новым концертам. Перерыв был связан со второй беременностью и рождением сына Саффрона. Она даже переехала с семьей в Дубай, поэтому редко выходит в свет.
На этот раз Нюша решила показать, что приносит ей радость. Она засняла, как дети встречают ее дома. Четырехлетняя дочка Серафима-Симба обняла ее с одной стороны, а сын Саффрон — с другой. Годовалый мальчик был в памперсах и с соской. Малыш прильнул к маминой ноге. Артистка от счастья улыбалась.
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Нюша с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что она постройнела. Другие поразились тому, как подрос Саффрон. Он все чаще демонстрирует свой характер. Пользователи Сети считают, что он копия отца.