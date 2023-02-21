С соской и в памперсах: Нюша показала, как подросший сын Саффрон встречает ее дома

На этот раз Нюша решила показать, что приносит ей радость. Она засняла, как дети встречают ее дома. Четырехлетняя дочка Серафима-Симба обняла ее с одной стороны, а сын Саффрон — с другой. Годовалый мальчик был в памперсах и с соской. Малыш прильнул к маминой ноге. Артистка от счастья улыбалась.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».