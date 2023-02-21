Блондинка на миллион: Ирина Шейк в платье с откровенным разрезом оголила свои прелести на улице

Ирина Шейк уже давно стала именитой моделью. Она продолжает работать со многими модельерами. Российская красавица живет в Нью-Йорке. Там недавно стартовала Неделя моды. Она то и дело предстает в провокационных нарядах от платья с головой льва до костюма на голое тело. В свои 37 лет ей есть что показать.
На этот раз Шейк поздравила друга, турецкого фотографа Мерта Аласа. Она выложила кадр, который ему довелось сделать. На фото модель предстала в женственном платье с глубоким декольте и смелым разрезом. Сапожки дополняли ее лук. Ирина тогда была блондинкой. У нее была растрепанная прическа. Она блеснула своими прелестями.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Пользователи Сети восхитились тем, как выглядит Шейк. Многие осыпали ее комплиментами. «У Ирины королевская красота, а красота идет изнутри», «Просто сногсшибательная», «Классная, как ни крути», «Вот это ножки», «Взгляд, который покоряет», «Как же хороша», «Бесподобная девушка», — стали писать подписчики.