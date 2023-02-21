Блондинка на миллион: Ирина Шейк в платье с откровенным разрезом оголила свои прелести на улице

На этот раз Шейк поздравила друга, турецкого фотографа Мерта Аласа. Она выложила кадр, который ему довелось сделать. На фото модель предстала в женственном платье с глубоким декольте и смелым разрезом. Сапожки дополняли ее лук. Ирина тогда была блондинкой. У нее была растрепанная прическа. Она блеснула своими прелестями.

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